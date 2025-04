"Estoy haciendo este vídeo porque necesito desahogarme, pero no sé ni qué decir", reconoce la exsuperviviente mientras intenta recobrar la calma entre tanto llanto. "He hecho una mudanza, de Torremolinos a Sevilla, y entre todas las cosas de la mudanza iba una maceta…", comenta, antes de empezar a llorar de forma desconsolada .

" En esa maceta iba uno de mis perritos y la han perdido . Nadie sabe dónde está esa maceta y nadie ha visto esa maceta. Yo lo primero que dije fue: 'por favor, esta maceta cuidarla como si fuera oro'. Y yo vi cuando la maceta bajó y se la llevaban en el camión y ahora la maceta no aparece… y ahí estaba el perrito", dice de forma desgarrada. Y es que, cada vez que lo recuerda, Lara Sajen se rompe.

"¿Por qué?, ¿por qué lo mande en la mudanza y no me lo llevé yo?", se arrepiente la que fuera concursante de 'Supervivientes', que está totalmente hundida. "Y lo más fuerte es que nunca sabré dónde está esa maceta", se lamenta la sevillana, que está recibiendo todo tipo de ayuda por parte de los usuarios que la siguen desde las redes. Su vídeo no ha tardado en viralizarse y también están los que le ofrecen desplazarse a Torremolinos o a Sevilla para buscar a su mascota.