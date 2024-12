La hermana de Federico ha desvelado en exclusiva para nuestro programa detalles desconocidos hasta ahora sobre la infancia de su hermano. Según su testimonio, Federico fue víctima de abusos sexuales por parte de un familiar cuando era apenas un niño, entre los 8 y los 12 años. Este trauma, según su hermana, le causó una discapacidad del 50% que le dificultaba discernir entre el bien y el mal. "Eso ocurrió cuando él era menor, no adulto como están diciendo", aseguró.

María Vicente, reportera del programa, se ha trasladado a los juzgados de Palma para seguir de cerca la evolución del caso. Según Vicente, el detenido ha pasado a disposición judicial y se prevé una larga jornada de interrogatorios: "Ha bajado del coche totalmente tapado con una manta, para que no fuese posible verle". La autopsia ha revelado detalles escalofriantes sobre el crimen, ya que parece que la víctima fue atacada por sorpresa y no tuvo oportunidad de defenderse. "No se han encontrado marcas de defensa en su cuerpo", ha concluido.