Poco después de conocer la sentencia, F átima, la madre de Santi Coca, ha hablado en directo con 'Vamos a ver' para expresar su indignación y dejar claro que no piensa parar hasta conseguir que se haga justicia por el asesinato de su hijo: "Nos lo esperábamos. Al final ha sido un juicio muy corrupto desde el principio, desde el supuesto suicidio del médico forense, la muerte de la jueza, las seis escapadas de 'El Argelino'... estamos gobernados por estas mafias rumanas y hay mucha corrupción en Irún. Hay otra mano negra que es el defensor del menor que no quiere investigar toda esta masacre que al final es una falta de respeto para los ciudadanos", ha denunciado en directo.

"Estaba totalmente esperada esta sentencia absurda", se ha lamentado Fátima. "Yo no entiendo que no se investigue esta corrupción interna que tenemos. Yo lo he visto y tengo las pruebas, son más de 8.000 folios con un proceso judicial porque he llamado a todas las puertas. Voy a ir a Europa y a abrir el segundo expediente", ha explicado.