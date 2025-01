Sergio Fernández, padre del niño de 7 años, estrangulado a manos de su madre, en 'Vamos a ver'.

Sergio advirtió a los servicios de protección de menores sobre el peligro que corría su hijo, asesinado por su madre en 2019

La Junta de Andalucía deberá pagar 140.000 euros por ignorar sus llamadas

El padre del niño asesinado presuntamente por su madre: "Él se metía debajo de la cama para no irse con su madre”

La Junta de Andalucía ha sido condenada a pagar 140.000 euros a Sergio Fernández por no actuar ante las reiteradas advertencias que realizó sobre el riesgo que corría su hijo. El menor fue estrangulado por su madre en Huércal, Almería, en 2019. En 'Vamos a ver' Sergio Fernández ha compartido su testimonio desgarrador sobre cómo las instituciones fallaron en proteger a su hijo, a pesar de sus constantes alertas.

"Llamé 11 veces a Protección al Menor y no activaron el protocolo"

"No hicieron nada. En su día se sospechaba y me han dado la razón en que los organismos que tenían que intervenir no lo hicieron", ha afirmado el padre, visiblemente afectado.

Sergio ha explicado que realizó 11 llamadas a Protección al Menor sin obtener respuesta. "Llamé 11 veces a Protección al Menor y no activaron el protocolo. Denunciamos a la Guardia Civil y a Servicios Sociales. Mil y una veces fui, pero no hicieron nada", ha lamentado. También, ha recordado que su hijo no asistía al colegio y que la madre justificaba sus ausencias diciendo que estaba enfermo. "Iba a recogerle y no estaba", ha comentado.

El padre, muy afectado, ha sostenido que el niño estaba en riesgo y sufría maltrato, recordando que el propio menor "pedía auxilio por audios".

Sergio Fernández: "Nadie me ha dicho qué falló"

Entre lágrimas, Sergio ha dejado entrever que se siente culpable. "A mí nadie después de cinco años me ha dicho qué falló, ni qué hicimos mal. Los medios los tuvimos, pero no se movieron", ha afirmado, denunciado la falta de empatía y comunicación de las instituciones. "Nadie se ha dirigido a mí en más de estos cinco años para decirme, 'Sergio, lo hemos hecho mal, esto es lo que ha pasado'. No se han dirigido ni a mí ni a mi familia", ha añadido. Con la voz entrecortada, ha dudado sobre si esta situación podría volver a repetirse: "No te garantizan que no le vuelva a pasar esto a otra familia".