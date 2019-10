El padre del niño asesinado presuntamente por su madre: "Él se metía debajo de la cama para no irse con su madre”

Sergio Fernández, padre del niño de 7 años asesinado presuntamente por su madre en Almería, ha dado una rueda de prensa para denunciar la inoperancia de los servicios sociales, la Policía y la Justicia en el caso de su hijo. "He dado todos los pasos necesarios y nadie me ha escuchado", dice.

También denuncia que no se ha tenido en cuenta la opinión del niño en este caso. "El 25 de agosto se tuvo que ir con ella llorando y los agentes me decían que se tenía que ir con ella. Él se agarraba a mi pierna y decía que no quería irse. Incluso se puso el pijama y se metía debajo de la cama y decía que allí no iría mamá". "Al final se tuvo que ir con ella a la 1:30 de la madrugada. El niño era un encanto y al final se fue llorando amorrado a su cabeza", dice el padre.