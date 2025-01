Se estima que en España hay unas 400.000 personas con discapacidad intelectual

Beatriz García, es una de las más de 6.000 personas con discapacidad intelectual que opta este sábado a una plaza de empleo público en las oposiciones que se celebran en Sevilla, Zaragoza, Madrid y A Coruña. "Tengo afán de superación, puedo realizar el trabajo igual que otra persona sin discapacidad", cuenta a EFE.

Se trata de la mayor convocatoria por el número de aspirantes de las celebradas hasta la fecha. Se han admitido 6.262 solicitudes de personas que han viajado desde distintas comunidades a las cuatro sedes en las que se desarrollan los exámenes para optar a las 455 plazas de auxiliar para tareas complementarias de apoyo de la Administración General del Estado.

"Trabajé en un museo y disfruté mucho"

La entidad Plena inclusión, que ha acompañando a muchos de los opositores en la preparación de los exámenes, destaca la gran oportunidad laboral que supone la convocatoria para las personas con discapacidad intelectual, de las que solo tienen empleo dos de cada diez en edad de trabajar.

Desde que se aprobó en 2011 la obligación legal para las administraciones públicas de reservar un 2 % para personas con discapacidad intelectual de las plazas que se creen, se han convocado 1.356 puestos de trabajo, a los que han optado 18.398 personas con discapacidad intelectual.

Desde que Beatriz trabajó en el Museo de Zaragoza, después de hacer un taller de empleo como auxiliar en centros socioculturales, tuvo claro que le gustaban los espacios públicos.

"Fue la experiencia de mi vida. Fue un trabajo que me gustaba, me gustaba el museo, lo había visitado desde niña, me gustaban las tareas que realizaba y por ese motivo a día de hoy estoy estudiando oposiciones", explica en una conversación con EFE.

Lleva dos años preparando oposiciones para optar a plazas de la administración aragonesa y también a las convocadas a nivel estatal, y haciendo cursos de formación. "Quiero trabajar en la administración pública, me gusta, disfruto mucho y sé que puedo, a pesar de mi discapacidad, realizar el trabajo igual de bien que otra persona que no tenga discapacidad o que no necesite tantos apoyos".

Vive con su hermano en un piso de la capital aragonesa y acaba de terminar las prácticas de una formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, el mismo lugar donde este sábado realiza el examen. "Si no lo consigo, habrá más oportunidades".

Apruebe o no, Beatriz encadena algunos trabajos mientras sigue formándose, como el que acaba de firmar con Plena Inclusión como validadora de textos en lectura fácil. "Tengo ese afán de superación".

Tiene la experiencia de su amiga Alba, que consiguió una plaza en el Hospital Militar de Zaragoza: "Ella está muy contenta, pero a su vez acaba muy cansada. Me dice que me ve con posibilidades. Se me da bien, no soy mala estudiante y sé que puedo aprobar".

Se cubren todas las plazas

De acuerdo con datos del INE de su encuesta de empleo y discapacidad, solo un 23,8 % de las personas con discapacidad intelectual cuenta con un empleo remunerado.

El movimiento asociativo de Plena inclusión, que agrupa a 950 asociaciones y apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y otros), ha acompañado a los opositores en estos meses y también este sábado para estar junto a los aspirantes en las cuatro sedes.

Destaca el hecho de que nunca quedan plazas sin cubrir en las oposiciones, lo que demuestra que hay muchas personas con discapacidad que se preparan para ello, frente a la creencia de la gente que piensa que no tienen iniciativa y no buscan trabajo.

"Este dato visibiliza la necesidad y el interés de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo por acceder al derecho al empleo como una vía hacia la inclusión en la sociedad", asegura Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

Se estima que en España hay unas 400.000 personas con discapacidad intelectual.

La organización pide a las administraciones central, autonómicas y locales que aumenten del 2 al 3 % la reserva de plazas de empleo público para estas personas dado su interés y las dificultades a las que se enfrentan para conseguir un empleo.

También reclama adaptar las pruebas de promoción interna y que se hagan convocatorias específicas para las personas con discapacidad intelectual.

