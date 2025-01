La tragedia de Mariano, agredido por varios jóvenes en Murcia: "Me vi muerto en un momento"

"Estoy muy dolorido. Me duele bastante el hombro que me han hecho una operación. Me han puesto una placa con diez tornillos . En la cabeza llevo brechas , grapas, la oreja me la tuvieron que recomponer dándome catorce puntos de sutura , una costilla rota, el hombro dislocado y la cabeza del húmero fisurado . Me han dejado hecho un Cristo. Me vi muerto en un momento ", comienza contando la tragedia Mariano.

Mariano también reconstruye los hechos de lo ocurrido para 'TardeAR': "Yo estaba dando un paseo por esa zona y salió un grupo de unos cinco o seis hombres. Se orillaron a distintos lados de la mota del río. Una vez que seguí para delante, me empujaron por la espalda y me dieron con una porra extensible en la cabeza. Salí corriendo, me echaron la zancadilla y, cuando caí al suelo, ya se me salieron los dos huesos del hombro. Este chico, que llevaba una capucha, se ensañó conmigo. Solamente me pegó él mientras los otros miraban (...). Cuando ya se cansó de darme golpes, me tiró por la ladera del río para el agua y, gracias a la maleza, me frenaron".