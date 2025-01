Diego Gómez, sobre la dura infancia de Isa Pi: "La niña me habló de problemas con Agustín"

Sin embargo, desde su ruptura, han sido contadas las ocasiones en las que Diego Gómez ha hecho alguna declaración sobre su romance con Isabel Pantoja, no ha sido hasta ahora cuando ha dado el importante paso de conceder su primera entrevista.

Ahora, nuestra compañera Esmeralda muestra en exclusiva la última parte de la gran entrevista realizada al ex jugador de baloncesto , un fragmento en el que habla sobre sus impresiones cuando vio a Julián Muñoz por primera vez en televisión y sobre la relación que mantiene en la actualidad con los hijos de Isabel Pantoja, entre otros asuntos.

El ex jugador de Baloncesto le ha confesado a la redactora de 'TardeAR' que no fue nada fácil superar la ruptura con Isabel Pantoja. Al duelo por perder una pareja se sumó el tremendo foco mediático que por aquel entonces la cantante y el alcalde de Marbella tenían:

"Puede que Julián Muñoz le ofreciese a Isabel mejores posibilidades económicas y por eso se fijase en él. Cuando tú rompes una relación sigues teniendo sentimientos por esa persona y a mí me costó un poquito más de lo normal superar la ruptura con ella porque la veía a todas horas en televisión con el alcalde. Esa no era la Isabel que yo había conocido, yo recuerdo que ella huía de los medios de comunicación, no quería que la pillasen los fotógrafos y después se convirtió en todo lo contrario".