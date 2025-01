"La señora Elisa ha dicho que, como llevaba tiempo sin beber alcohol por su embarazo, el señor Errejón le llevó dos copas y comenzó a beber más de la cuenta. Se empezó a encontrar mal , y es ante la insistencia de '¿Cómo podría estar tan ebria de no recordar?', que, tras varias preguntas, ella ha sugerido que pudieron haberle echado algo en la copa" .

Piedrafita ha destacado que considera más creíble el testimonio de la actriz: "Me han parecido más convincentes los argumentos de doña Elisa Mouliaá porque ha mostrado elementos de lógica, ha respondido a todo, y Errejón no". El abogado también ha aclarado un detalle sobre el relato inicial de Mouliaá respecto al cierre de la puerta: "Lo del pestillo fue una mala transcripción de la Policía. Ella recuerda que la puerta estaba cerrada, pero tiene presente el gesto de Errejón sujetándola para asegurar que no se pudiera abrir".