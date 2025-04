Mientras las chicas discutían quién se iba con ella, Lucía seguía callada esperando que Gerard le dijese algo y él finalmente se ha pronunciado : ''Somos coleguis, no va a pasar nada'', y ella ha estado de acuerdo con su compañero: ''Ya, ya, si no es por lo que pase...''.

Tras unos minutos de dura, Lucía se ha lanzado a la piscina: ''Bueno ¿te vienes conmigo no?'', pero Gerard ha bromeado: ''No sé, pídemelo bien'', y ha provocado la risa de todos sus compañeros, que escuchaban atentamente la conversación entre ambos. ''No te hagas de rogar'', le ha reprochado la influencer, pero él ha seguido en sus trece: ''Pídemelo, me tienes que decir ¿te gustaría venir conmigo a dormir al trastero?'', pero ella se ha negado: ''De verdad, que me cuesta, ya te lo he dicho''.