La vecina ha explicado que, tras romper un cristal de su vivienda, temió que el agresor intentara cogerlos a ellos como rehenes . Alejandra ha señalado que el agresor cayó sobre una lona instalada para evitar el sol, lo que dificultó que las armas utilizadas por los policías, como el gas pimienta y los 'tasers', surtieran efecto. "Menos mal que teníamos otra puerta por la que salir, porque si no, hubiera entrado y nos hubiera cogido de rehenes y no sé qué habría pasado", ha añadido con la voz entrecortada.

"He dormido mal, me he tenido que empastillar, ha sido una noche muy mala. Todavía estoy nerviosa. Poco a poco", ha dicho. Alejandra ha agradecido la labor de los agentes, cuya rápida actuación evitó un desenlace aún más trágico.