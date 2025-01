Ana ha tenido que cambiar su vida por completo: "He cambiado mis horarios, mis recorridos hacia el trabajo...". Todos los días siente que corre peligro, una amenaza que la justicia no le reconoce: "Tuve que equipar mi casa con alarma, con perros y con iluminación".

Finalmente, la web resultó un fraude y, tras la denuncia con la que le arrestaron, la jueza le puso en libertad: "Mi abogado y la Guardia Civil me recomendaron pedir una orden de alejamiento y no se me concedió porque no había peligro, siguen diciendo que no hay peligro".