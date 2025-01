Ayer, 23 de enero, el colegio comunicó lo ocurrido a las familias de los alumnos, lo que generó una gran alarma social. María ha expresado su indignación: "Contamos con que la ley no le deje libre. Esto ha sido muy alarmante para todos los padres, obviamente dejemos claro que no estamos culpando al centro de los hechos porque ellos no tienen la culpa pero nos ha faltado información".

María también ha denunciado la creciente inseguridad en las inmediaciones del colegio: "Ahora le llevo yo personalmente, antes le dejaba en el autobús pero ya no quiero que mi niño pise la calle solo. Parece ser que la alameda ya no es un sitio apto para nuestros hijos, ya no lo es". "Estas navidades a un chico de 22 años le hicieron un 'mataleón', le robaron... En ocasiones he tenido que echar gente que ha ido a molestar a los niños, gente que les ofrece dinero... ya no es apto", ha concluido María, recordando otros incidentes en la zona.