Ainara ha descrito uno de los episodios más violentos que vivió con su expareja. "Ese día estaba en casa, me dijo de hablar, yo le dije que no porque no quería discutir y me fui. Allí, de manera sorpresiva, me agarró de la coleta y me dijo: 'Tú todavía no me conoces, te voy a matar'. Me empezó a dar puñetazos en la cara, sobre todo en los ojos y en la nariz, hasta que perdí el conocimiento", ha declarado.