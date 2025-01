Libardo Sarmiento , hijo de la mujer que murió al interponerse entre su hija y el agresor de ésta en la pedanía murciana de Torreagüera, ha confirmado que fue él quien redujo al atacante y le quitó las dos pistolas que llevaba: "Si no, nos mata a todos".

Al ser preguntado por el agresor, con el que su hermana llevaba saliendo casi dos años, Sarmiento señaló que " no era un hombre bien cuerdo de la cabeza" y lamentó que "la ley, la justicia, viendo que él no podía utilizar armas" se las hubiera "devuelto" .

Por su parte, la delegada del Gobierno en la comunidad murciana, Mariola Guevara, ha indicado que la mujer a la que estaba destinada la bala estaba bajo seguimiento en el sistema policial de proyección de víctimas de violencia machista Viogén con riesgo bajo y que el arrestado no tenía permiso de armas ni registro de su posesión.

No obstante, al ser la madre de la expareja la que murió, no es un caso que se pueda catalogar dentro del Viogén, sino un feminicidio, aunque la Guardia Civil va a trasladar sus investigaciones al juzgado de violencia contra la mujer porque el arrestado cometió un quebrantamiento" de la pena de alejamiento de al menor 500 metros de ella durante 16 meses que le fue impuesta en noviembre de 2024, al tiempo que podría considerarse intento de asesinato de su expareja.