José era un joven argentino de tan solo 18 años al que su familia esperaba en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona , pero nunca apareció. 34 años después han descubierto que no estaba muy lejos del lugar donde desapareció.

El médico forense del caso Jaume Maestre recuerda a la perfección el caso. "No entendí nunca cómo pudo acceder alguien ahí dentro con las dificultades que hubiera tenido cualquier otra persona de a pie", revela el profesional forense.

33 años después de la muerte de José, su familia califica de negligencia lo ocurrido. "Entonces me dicen que esta información no se había compartido porque yo hice la denuncia en la Policía Nacional y esto estaba en la Guardia Civil y no se compartían los datos. Se podrá mitigar un poco la herida, pero cerrar es imposible", denuncia Luis Brusca.