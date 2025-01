Sobre la posibilidad de regresar a su hogar, la situación es complicada: "Momentáneamente, no hay opciones de volver. Tengo que llamar a los albañiles para que la arreglen, pero necesito medios para hacerlo", ha explicado. Sin embargo, la falta de ayudas le impide avanzar en la reconstrucción: "No hemos recibido ninguna ayuda, solo de la Generalitat. Del Estado, ninguna". El afectado ha criticado la falta de respuesta de las administraciones: "Se han llenado la boca diciendo que iban a mandar, pero aquí no ha llegado nada... nada".