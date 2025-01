El caso de Josep, profesor de matemáticas e inquilino de la casa Orsola , es el de muchos arrendatarios a los que se les cumple el contrato de alquiler. La actual ley de arrendamiento fija en cinco años la duración de ese contrato. Pasado ese tiempo, las condiciones se pueden modificar. Solo se prorroga año tras año, si casero y el inquilino no deciden lo contrario.

A su vecina Antonia el contrato le vence en 2026: “En 2026 me puedo ver con un pie en la calle y con muy pocas posibilidades. Si me tengo que ir a vivir no solo fuera de Madrid sino también fuera de la provincia, también puedo perder mi trabajo”.