Europa Press 31 AGO 2026 - 09:24h.

El conductor se ha salido de la vía en una zona de obras en el kilómetro 6 de la M-406, a la altura de Leganés, Madrid, al colisionar con unos conos de separación que se encontraban en la carretera

La Guardia Civil investiga hechos en los cuales no se ha visto implicado ningún otro vehículo

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Un hombre de 60 años ha perdido la vida este domingo en un accidente de moto en la localidad madrileña de Leganés. El conductor se ha salido de la vía en una zona de obras en el kilómetro 6 de la M-406 al colisionar con unos conos de separación que se encontraban en la carretera.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, el SUMMA 112 solo ha podido confirmar su fallecimiento

Los hechos han sido registrados sobre las 21.30 horas, cuando Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada en la que se le alertaba de lo sucedido, según ha informado el propio servicio. El hombre ha quedado en parada cardiorespiratoria con politraumatismo, ha detallado a EFE el 112.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado personal del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), quienes han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, pese a que, finalmente, el motorista ha fallecido.

Por el momento la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre estos hechos en los cuales no se ha visto implicado ningún otro vehículo.