La Guardia Civil y la Policía continúa investigando el accidente en el que un hombre resultó gravemente herido en el Parque Warner de Madrid

Las hipótesis del accidente en el Parque Warner: todo apunta a que el hombre herido se desmayó y se golpeó contra la atracción

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MadridContinúa la investigación por el accidente en el que un hombre de 49 años resultaba herido potencialmente grave este sábado en una montaña rusa en el Parque Warner ubicado en la localidad de San Martín de la Vega.

El incidente se producía en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.

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Las posibles causas del accidente

El hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, según informaban fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el herido tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ingresaba con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva.

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Ahora, la Guardia Civil y la Policía investiga qué pudo haber ocurrido en la atracción para que se haya producido este accidente. Según apuntan diversos medios como '20 Minutos', desde la Policía Judicial de la Guardia Civil han precisado que se descarta "que se produjesen fallos en el arnés de la atracción o en las medidas de seguridad del parque".

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Por otro lado y como recoge Telemadrid, todo apunta a que el hombre se desmayó mientras estaba sentado en la montaña rusa, lo que hizo que fuese dándose bandazos y golpes contra la atracción mientras estaba en movimiento, provocándole así las fracturas.

El cierre de la atracción

Nada más producirse el accidente, varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se trasladaban hasta la zona. Desde el Parque Warner han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades.

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Juan José Molina, un hombre que ha sido testigo y que se encontraba en el parque en ese momento, explicaba a Europa Press que tras el incidente "había gente llorando y con crisis de ansiedad". Según ha detallado, el resto del parque funcionaba con normalidad tras el accidente.

La atracción en la que ocurría el accidente y la versión del parque

Batman City Escape en Parque Warner Madrid, atracción en la que se ha producido el incidente, propone un viaje narrativo por la historia de Batman narrado en una caída de 98 grados a 45 metros de altura, con múltiples giros completos y lanzamientos a más de 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos.

Desde la dirección del parque de atracciones han apuntado que la montaña rusa se detuvo inmediatamente y se activaron los procedimientos de emergencia, facilitando que la persona afectada fuera atendida por los equipos de emergencias.