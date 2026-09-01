La joven presentó "lesiones genitales y en distintas zonas del cuerpo, compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda"

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OurenseLa Policía Nacional ha detenido a tres hombres e investiga a un cuarto, que todavía no ha sido localizado, por considerarlos presuntos autores de una agresión sexual grupal ocurrida en un local de ocio nocturno de Ourense el pasado mes de mayo.

Los detenidos, señalan fuentes de la investigación, fueron puestos a disposición judicial de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense y para dos de ellos se ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras el tercero es considerado cooperador necesario al no hacer nada para impedir los hechos.

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Estos se habrían producido el pasado mes de mayo en un local de ocio nocturno cuando una mujer de 19 años relató sus sospechas de que había sido víctima de sumisión química tras tomar una bebida.

Según recoge el auto de la Audiencia Provincial de Ourense, el tribunal ourensano ha rechazado el recurso de apelación presentado por uno de los acusados y da verosimilitud al relato ofrecido por la denunciante.

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Así, considera que la declaración ofrecida por ella es "muy detallada, sólida, creíble" y "sin contradicciones" además de estar corroborada por el informe médico emitido horas después del suceso, que objetiva "lesiones genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda".

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Durante su declaración, según ha trascendido, la joven relató que esa noche había mantenido relaciones sexuales consentidas en el local Kinley con un hombre que la invitó a un ron-cola y por indicación de éste dejó en la barra su consumición saliendo a fumar juntos un cigarro. Ya al regresar, bebió de ese vaso y a los cinco minutos empezó a sentirse mal.

Pese a tener recuerdos fragmentados, la víctima recuerda que luego fue agredida sexualmente, tal y como detalla el auto. La mujer explicó que trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos, y sintió cómo le estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta.