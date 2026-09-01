El actor Francesc Garrido ha muerto de forma repentina debido a un infarto a sus 56 años

El mundo del teatro y el cine llora la muerte de Francesc Garrido: "Estoy en shock"

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El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en películas como 'Mar adentro' y este año en 'El anfitrión', protagonizada por Willem Dafoe, ha fallecido a los 56 años a causa de un infarto, según han indicado a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra 'Alfons Quart', en la televisión empezó su andadura en la serie de TV3 'Estació d'enllaç' en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película 'La ciudad de los prodigios'.

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La trayectoria televisiva de Francesc Garrido

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros tanto en teatro, como en la televisión, donde participó en una veintena de series, y en el cine.

Su carrera televisiva fue prolífica desde que apareciera en 'Estació d'enllaç' hace más de treinta años y también se le pudo ver en otras series como 'Cites', 'Majoria absoluta', en la televisión catalana, así como en 'Los hombres de Paco', 'Gran Reserva', 'El tiempo entre costuras' o en 2017 en 'Sé quién eres', por cuyo papel protagonista, el abogado Juan Elías Giner, estuvo nominado a los Premios Feroz.

Otras producciones en las que intervino fueron 'Clanes', donde se puso en la piel del inspector Naranjo, 'La novia gitana', basada en la novela homónima de Carmen Mola, o 'Jaguar'.

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Su trabajo sobre las tablas

En el ámbito de las artes escénicas, estuvo muy vinculado al Teatre Lliure y a quien fuera su director, Àlex Rigola, quien lo dirigió en obras como 'Glengarry Glen Ross', 'El mestre i la margarita', i 'Dublinesos (Els morts)', pero participó en obras con otros directores como Lluís Pasqual o George Lavaudant.

Filmografía

En el cine participó en una treintena de películas, además de las ya citadas, 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room', de Roger Gual y Julio D. Wallovits, con la que ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, 'Stella cadente', con la que estuvo nominado al premio Gaudí al mejor actor secundario, o en 'L'adopció', con la que también estuvo nominado al Gaudí como mejor actor protagonista.

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Recientemente, además de intervenir en 'El anfitrión', estuvo en 'Balandrau, vent salvatge', de Fernando Trullols.

Nada más conocerse conocerse la noticia de su muerte, a través de las redes sociales, la Acadèmia del Cinema Català se ha sumado al duelo por su pérdida y ha arropado a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento.