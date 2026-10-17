Redacción Andalucía Europa Press 17 OCT 2026 - 20:15h.

La muerte del varón se produjo a las 11 horas cuando se encontraba en una finca del paraje Arroyo del Sapillo

Según testigos que estaban con él en Villaviciosa de Córdoba, la víctima sufrió "aparentemente" un ataque cardíaco

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CórdobaUn hombre de 30 años ha muerto este 17 de octubre después de tener un posible infarto durante una montería en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).

Según han precisado fuentes del 112 de Andalucía a Europa Press, el suceso ocurrió a las 11 horas en una finca ubicada en el paraje Arroyo del Sapillo. Las personas que estaban con él fueron testigos.

Trasladaron a los equipos de sanitarios, agentes y bomberos movilizados hasta el lugar que "aparentemente" había sufrido un ataque cardíaco de repente. Los médicos no pudieron hacer nada por su vida.

Jornada de caza suspensa

Tal y como publica el 'Diario de Córdoba', la víctima se encontraba en un puesto de caza junto a unas 300 personas que iban a participar en la jornada cinegética que tuvo que suspenderse tras lo acontecido.

La autopsia que se le practique al cadáver determinará la causa definitiva del fallecimiento, aunque todo apunta a una muerte natural, sin violencia de ningún tipo.