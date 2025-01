Lo peor, que está todavía por llegar, se ha vivido hasta ahora en Galicia, con el río desbordado en Pontecaldelas . En el litoral Atlántico y Cantábrico lo mejor hoy es no acercarse mucho a la costa.

Según ha informado el 112 Galicia, los incidentes contabilizados no representaron una situación grave para los personas, pero destaca que en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) voló una marquesina de unos tres metros e impactó contra un vehículo. Del suceso no hubo que lamentar heridos. En Pol (Lugo), en la LU-750 un vehículo colisionó contra un árbol que obstaculizaba la circulación por completo y el suceso se saldó sin heridos.