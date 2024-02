Cómo saber y qué hacer si el revestimiento de mi fachada contiene poliuretano o polietileno

Si hay alguien que tenga temor porque su edificio está construido con un acabado de panel sándwich y desconoce el aislamiento que pudiera tener o si su cámara es ventilada o no, siempre pueden ponerse en contacto con un técnico que les informe. En esta línea, los colegios profesionales "están para atender al público hacia un asesoramiento".

Según fuentes del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en el trágico incendio que ha devastado las dos torres de edificios en Valencia, hay que señalar "que aunque no estuviera en vigor el CTE de 2006, había normativa de obligado cumplimiento de protección antincendios".

Y en cuanto al uso de poliuretan o añade que "no se puede achacar a un material una determinada reacción al fuego. Hay muchos tipos de poliuretanos, no es un material prohibido, de hecho, y se puede trabajar con ellos paragarantizar su resistencia al fuego".

Así, desde el Consejo afirman que "no todos los edificios se comportan igual y en en el caso del incendio de Valencia hay que tener en cuenta varios aspectos, como que se trata de un edificio de gran altura, residencial, y que, además, se dieron unas condiciones meteorológicas excepcionales, una temperatura alta, baja humedad y fuertes rachas de viento" . Actualmente está en curso la investigación.

Se trata de un tipo de acabado habitual en la época de construcción de este edificio de 2005, que se revestían de poliuretano u otros materiales como lanas, en los aislamientos de los edificios. Por encima, de ponían unas placas decorativas, que en el caso del edificio siniestrado son de aluminio. Sobre el poliuretano, ha señalado que aún no sabe con certeza si la causa está en este material o en otro, pero que "se utilizó en aquella época, no de manera habitual porque todos los edificios no tenían cámara de aire". Así, "probablemente haya algunos edificios" que lo contengan.