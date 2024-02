Los bomberos del incendio de Valencia: "Compañeros, hasta aquí llegamos. No entréis a por nosotros"

"Se empezaron a perder los compañeros. Bueno, menos mal que subieron los conductores, que normalmente no suben, a buscar a compañeros. Por la emisora no paraban de pedir auxilio, socorro, alguno llorando que no le quedaba aire. Podían haber muerto cuatro o cinco perfectamente", explican desde bomberos de Valencia. "Por la escalera se encontraron varios compañeros que ya estaban quemados y que ya balbuceaban y no sabían por dónde iban".