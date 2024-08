Bétera acoge el I 'Campamento Digital': preparan a niños y adolescentes a enfrentarse al mundo digital

El campamento no solo se centró en las habilidades básicas, sino que también abordó temas avanzados como las profesiones emergentes y competencias digitales orientadas a la búsqueda de empleo , elementos cruciales para el futuro de los jóvenes. Leonardo, uno de los profesores voluntarios de la Fundación Cibervoluntarios, destacó la importancia de la prevención en la educación digital: "Los niños de hoy en día nacen con un móvil en la mano , son nativos digitales. Les enseñamos a manejar de forma responsable Internet, a realizar búsquedas y les formamos en ciberseguridad . Es fundamental empezar a enseñarles desde bien pequeños".

Este programa se enmarca en un contexto donde el uso de Internet entre adolescentes es cada vez más frecuente. Según un informe reciente de Save the Children, realizado en España a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años dentro de la campaña #DerechosSinConexión, nueve de cada diez adolescentes se conectan varias veces al día a Internet. El estudio revela que el 58 % de los niños comienzan a utilizar Internet de manera habitual desde los 11 años, y cerca del 30 % lo hace antes de cumplir los 10 años, con una mayor incidencia entre los niños (36 %) en comparación con las niñas (27,8 %). Ante estos datos, los expertos recomiendan limitar el uso de pantallas en función de la edad, sugiriendo que los menores de 2 años no las utilicen, que de 3 a 5 años se restrinja a menos de una hora diaria, y que a partir de los 5 años no se supere un máximo de dos horas al día.