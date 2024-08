Cuenta atrás para la Tomatina 2024: 150.000 kilos de tomate viajan ya a Buñol

La Tomatina 2024 se prepara para un año espectacular con la participación de 22.000 personas, según ha confirmado el concejal de fiestas, Sergio Lagarza. "Tenemos muchas ganas. Colgamos el cartel de no hay entradas. Las entradas normales se han vendido muy bien a 15 euros, aunque las VIP, que cuestan 500 euros y permiten subirse a los camiones con los del pueblo, no han tenido tanto éxito. Este año tendremos un camión más, sumando un total de siete. Esperamos que todo salga bien y no ocurra nada", comentó Lagarza.