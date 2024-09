Compromís denuncia que la líder de una trama de terapias homófobas dio cursos en 60 colegios diocesanos

Precisamente, Baldoví ha denunciado las "amenazas y mensajes homófobos" que ha recibido el diputado Francesc Roig tras denunciar el caso del profesor del colegio de Valencia y ha censurado el "silencio clamoroso" de la Conselleria de Educación . "No nos acobardamos", ha advertido el Síndic de Compromís, que ha alentado a trabajar para que las escuelas sean "un espacio seguro para todos".

“Son personas peligrosas, se trata de una tortura propia de una secta y al conseller Rovira, si no le consta, que no se preocupe, le enviaremos toda la información de la cual disponemos, porque es muy grave lo que está pasando y más grave es que no esté haciendo nada desde su departamento”, ha aseverado Francesc Roig.