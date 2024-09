Muere una niña de 11 años que vivía en situación de vulnerabilidad social en El Campello, Alicante

Tal y como señala el diario ' Información ', existía un expediente abierto en servicios sociales del Ayuntamiento de El Campello, ya que la familia no disponía de una vivienda adecuada, puesto que se incendió hace un tiempo.

Sin embargo, desde la administración valenciana han asegurado que la pequeña no es tutelada de la Generalitat, y que no había constancia. Sobre la situación en la que queda ahora la hermana gemela, la Consejería ha indicado que en los casos en los que no son tutelados, son los servicios sociales del ayuntamiento los encargados de evaluar e informar el caso.