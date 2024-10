Roberto Perelló, el hombre más fuerte de España, a por el récord del mundo: arrastrar un tren de 152 toneladas

Un reto que ha anunciado este viernes en Les Corts Valencianes, donde ha sido recibido por la presidenta de la institución Llanos Massó. "Es un honor y un orgullo que me hayan invitado y espero volver con más buenas noticias", ha afirmado.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que ha deseado suerte al burraniense en su nuevo propósito, ha resaltado que merece "la misma atención" que otros valencianos que hayan conseguido gestas destacadas. "Que las de Roberto no sean tan conocidas como las de otros deportistas y actividades no implica que no tengamos que darle la misma atención que al resto", ha afirmado.