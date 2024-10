Condenan a 10 años de prisión a un profesor de tenis que agredió sexualmente a su alumna menor de edad

Asimismo, la fiscal solicita la inhabilitación especial del acusado para cualquier profesión , oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo de 20 años, así como la medida de libertad vigilada para su ejecución con posterioridad a la pena por un periodo de diez años, y la prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por la misma, y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 20 años.

En sus conclusiones definitivas, la fiscal señala que entre septiembre de 2022 y abril de 2023 el procesado, en su condición de profesor de tenis y sirviéndose de la confianza que en él tenían los padres de la menor, empezó a interesarse en el rendimiento deportivo de ésta, a la que prestaba más dedicación que al resto de alumnos. Así, la recogía él mismo en su casa para llevarla al entrenamiento y la llevaba, además de a la cancha de tenis, a una vivienda de su propiedad , en la cual no reside y en la que existe un gimnasio, con la excusa de realizar entrenamiento físico.

Fue en dicha vivienda -según el ministerio público- donde el acusado agredió sexualmente a la menor. Cuando la víctima manifestó al procesado que no le venía la regla, éste se puso de rodillas y le suplicó que no dijera nada a sus padres, que les dijera que había mantenido relaciones sexuales con otro menor y así no pasaría nada, porque si les decía que había sido él, lo iban a meter en la cárcel.