Un hombre reconoce que mató a su pareja en Alzira al saber que le dejaba por otra persona: "Perdí el control"

En un momento determinado se inició una discusión entre el acusado y la víctima motivada por la contrariedad que le suponía al hombre que la víctima estuviera conociendo a otro hombre. Al respecto, el acusado ha relatado al tribunal del jurado que " hubo un rifirrafe entre que me decía que no y luego que sí y yo me descoloqué ". Ha explicado que la mujer le comentó que había conocido a otra persona y que inicialmente quería quedarse con él pero "luego empezó a ensuciarse la cosa", ha narrado. "Ella decidió dejar la relación y yo no estaba de acuerdo porque no le encontraba ninguna explicación", ha reconocido.

Ha señalado que tras la discusión cogió un cuchillo que había en el gallinero: "El cuchillo no lo llevaba yo encima. Allí había cuchillos y cosas que teníamos para plantar hierbas. Había varias herramientas, un poco de todo". "Le pedí explicaciones de por qué estaba haciendo eso sin ningún motivo y ella me dijo que no, que no era así. No sabía por dónde salir. De ahí ya me alteré y llegó un momento en el que perdí el control. Estábamos los dos de pie, forcejeamos y ella cayó al suelo", ha dicho. Preguntado por si le cortó la yugular, ha respondido: "Sí, eso es correcto". Ha afirmado que luego se fue y que no llamó a emergencias.