Juicio por el crimen de Mónica Marcos en A Coruña: “En el espejo de un baño, el asesino escribió, antes de huir, que no era mala persona”

Lo cuenta su hijo, el mismo que encontró el cuerpo de la mujer al llegar a casa después de trabajar, y lo detalla así: “Llegué a casa y no vi nada extraño. A la una de la madrugada, mi abuelo llamó al timbre para recoger a José Ramón y llevarlo a trabajar a la panadería. Grité su nombre pensando que se había quedado dormido, pero no hubo respuesta. Subí, abrí una habitación y me encontré a mi madre en el suelo. En el espejo de un baño, el asesino escribió antes de huir que no era una persona mala”.