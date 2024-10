Los testimonios más duros de la DANA: la búsqueda contrarreloj de los seres queridos

Un ejemplo es el de Loli que ha contado en el programa de Mediaset, 'La mirada crítica', cómo buscaba a su hijo Daniel de 25 años esta pasada noche, "me mandó una foto en la que el coche se estaba inundando". Tras esa instantánea, han sido muchas horas angustiosas sin noticias de Daniel hasta que, esta mañana, "gracias a Dios, mi hijo Daniel ha aparecido ". Además, su madre ha desvelado que " lo ha pasado muy mal ", ha salido por su propio pie caminando ocho kilómetros hasta Valencia, "pensaba que a mi hijo ya no le iba a volver a ver".

Otros, desgraciadamente, siguen buscando a sus seres queridos. Es el caso de Jessica que continúa buscando a su hermano, "llevamos buscando desde ayer, es operario de mantenimiento en el puerto de Valencia". Aún no tiene noticias de su paradero o estado de salud y ha desvelado que prefiere no ponerse en lo peor, "quiero pensar que no, que él, según como es, igual está ayudando a alguien". El teléfono para recibir información sobre personas desaparecidas es el 900.365.112.