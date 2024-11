Pedro Sánchez moviliza al buque anfibio Galicia: cuenta con alojamientos, quirófanos y helicópteros

"He ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada, dotado de alojamientos, de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo, que arribará en el Puerto de Valencia en las próximas horas", ha comunicado en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa tras presidir el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA que ha dejado por el momento una cifra de 211 personas.

"No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente".