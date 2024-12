La reacción de Nerea era de emoción total. Tras decirle un sentido "te quiero" y confesar que le echa muchísimo de menos, pedía perdón por algún comportamiento que tuvo con él dentro de la casa inapropiado: "Hay muchas veces que me dan momentos de bajón, pero lo voy a hacer por ti, por mí, voy a intentar luchar hasta el final y por toda la gente que me apoya, que gracias a ellos estoy aquí todavía. Voy a darlo todo por nosotros".

Por último, Luis se dirigía en concreto a Juan: "Eres un grande. Me has hecho muy feliz y me has ayudado mucho. Sigue siendo tú mismo, sigue con tu concurso que lo estás haciendo muy bien". También hablaba a Jorge y el militar bromeaba: "Falta un cocinero aquí eh". "Eres muy grande y vales mucho", aseguraba Luis. Y a Violeta le hacía una petición especial: "Cuídame de Nerea".