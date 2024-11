Fernando Garea, sobre las reacciones de los vecinos de Paiporta con los reyes: "La víctima no es la reina con barro en la cara"

Analizando todos los detalles sobre las duras imágenes que se han visto sobre la recepción de Felipe VI y Letizia en Paiporta, el epicentro de la DANA , considera que “tenía todos los defectos posibles”. Según Garea, la visita de los reyes “quitaba el foco a los que realmente había que atender que eran las víctimas ”, ha señalado. “Me gusta abrir el plano de estas imágenes más allá de la cara de la reina o del rey y ver lo que hay realmente alrededor, es decir, unas personas que se están quejando por el desamparo de que no ha ido nadie a ayudarles”, añade.

Otro aspecto muy criticado en la llegada de los monarcas ha sido la larga cola d escoltas que los acompañaban y que les han protegido de los intentos de agresiones de algunas personas : “Resulta que hay 100 o 200 personas que han ido para proteger a las autoridades en esa comitiva. A mí eso me parece profundamente injusto, como que estemos transmitiendo la idea de que el rey o la reina es víctima porque le cayó un poquito de barro”.

Miles de voluntarios de diferentes zonas de España y de Valencia, han acudido andando o en camiones y diferentes vehículos hasta las zonas más afectadas por la DANA: “La imagen de los voluntarios con las bolsas de plástico este fin de semana han sido buenas porque los jóvenes se movilizaron, pero era terrible para un país del primer mundo que no hubiese los medios necesarios por parte del Estado ”. Como ha reiterado, mejorar la situación de Valencia será un proceso largo, que posiblemente dure años. Considera que una medida para tratar de volver a la normalidad es salvar a estas personas son nuestros impuestos.

“Somos un país europeo, que tenemos diferentes ayudas europeas. También hay que aprender que la división política y habría que hacer, como no se ha hecho en otras situaciones como el Covid, una auditoría para saber qué leyes o protocolos no han funcionado, quién tiene el mando, quién no lo debe tener y qué respuesta rápida hay que tener”, concluye.