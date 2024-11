El mensaje de la alcaldesa de Paiporta a un pueblo roto: "No vamos a parar hasta que nos traigan todos los medios"

Isabel Jiménez entrevista a María Isabel, alcaldesa de Paiporta . En primer lugar, la alcaldesa recuerda cómo vivió los actos violentos contra Pedro Sánchez , Mazón y los Reyes de España. "Con mucha angustia porque la violencia nunca es la solución. Estar en medio de tanta ira y desesperación no es fácil . No puedo justificar la violencia en ningún caso, pero dentro de mí, reconozco esa decepción, esa impotencia y al final era un grito desgarrador".

María Isabel se ve como una madre que lo vive en carne propia y si le pasa a sus hijos más. Tengo una pena grandísima, Paiporta no es esto, Paiporta es preciosa, pero hemos visto el espíritu de la gente con los que no tiene nada, pero lo vamos a sacar adelante.

Paiporta no va a volver a ser la misma. Hay gente que no va a volver a abrir sus negocios. "Hay gente que no va a poder reflotar el negocio. Vamos a sufrir. Vamos a construir una Paiporta mejor pero la que teníamos no va a volver. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes. Cuando pierdes coche, casa, la seguridad.... la verdad es que mucha gente lo ha perdido todo"