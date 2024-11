El gran problema de salud que llega tras la DANA en Valencia: "Las aguas fluviales se han mezclado con las fecales"

"Cuando funcione el agua limpia que llega a nuestras casas y las aguas fecales vayan por la vía que corresponde va a desaparecer prácticamente el riesgo. Estamos en un país desarrollado, aunque lo que ha ocurrido y en la forma que han ocurrido las cosas nos lo hagan dudar. Pero, en este caso, que sabemos lo que hay que hacer, hay que hacer lo muy rápido; que el saneamiento funcione rápidamente y que el agua limpia funcione rápidamente. Con eso se evitarían cualquier problema con aguas fecales. Hasta entonces, y no tener la certeza de que las aguas son limpias, debemos beber exclusivamente agua embotellada. Y hasta que no nos digan que el agua potable puede estar perfectamente útil para su bebida, que las depuradoras hayan empezado a funcionar correctamente, que se elimine por un lado las aguas fecales, y que el agua que llegue a los domicilios sea limpia, se debe seguir utilizando agua embotellada como mecanismo de seguridad, tanto para beber como para cocinar, para tener la certeza de que no hay ningún riesgo", sentencia el experto.