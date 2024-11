Las impresiones de Isabel Jiménez siete días después de la DANA: "Estamos para informar, pero sobre todo para acompañar y dar abrazos"

" Nada más pisar ayer lunes Paiporta escuchábamos a una madre que me cogía y me decía 'es que acabo de dejar a mi hija de tres meses con alguien que apenas conozco porque tengo que salir a ayudar y a hacer cosas'. Y así todo, historias de personas que todavía se rompen al contarte cómo tenían el agua al cuello y cómo, gracias a un vecino, salieron por la ventana", ha detallado Isabel Jiménez, que ha visto cómo todos los vecinos de Paiporta siguen trabajando en las tareas de limpieza sin descanso. Ella y su equipo también se adaptan.

"Trabajas en estas condiciones, rodeados de barro, con condiciones también a la hora de comer. Porque si no hay comida para ellos, nosotros tenemos también que apañarnos . Pero, al final, cómo tú trabajas y en las condiciones en las que trabajas es lo de menos. Al final es acompañarles también, contar lo que están pasando y viviendo, pedir esa ayuda desesperada que necesitan... Y nosotros estamos para eso, para informar pero, sobre todo, para acompañar y dar muchos abrazos , que los necesitan", ha precisado la periodista almeriense .

"Hay gente que agradece que estés aquí y, aunque sea para hacer nuestro trabajo, pues estar con ellos de alguna manera. Pero es doloroso ver cómo lo han perdido todo, cómo algunos no saben si han perdido a alguien, si hay algún vecino, familiar o amigo al que todavía no han encontrado, que no saben en qué condiciones está, y es muy duro. Es muy duro estar aquí, pero es nuestro trabajo y aquí seguiremos", ha agregado la presentadora, visiblemente emocionada por lo que atraviesan municipios como Paiporta.