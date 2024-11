Vecinos de Paiporta llevan en carros de compra todo lo que queda de sus casas: "Quería salvar la boda, los nacimientos de nuestros hijos"

Julián nos enseña las pocas fotos que ha podido rescatar, y porque estaban en alto: "Tengo la foto de mis padres. El agua llegó a alcanzar 1,70 metros de altura". Sentada en un salón ya inexistente, Maria Eugenia cuenta con resignación todo lo que ha perdido: "Lo único que se ha salvado del comedor, la mesa. He perdido toda la ropa de los nietos...".

Habiendo salvado la vida, ya se sienten afortunados: "Lo demás, son cosas". Pero la pérdida de cosas también duele: "Me ha dolido todo. No puedo ni hablar. Ha dolido todo, pero estamos vivos, y ya vale", lamenta otro hombre. "Las pérdidas materiales son las pérdidas de tu vida también . Son tu vida, son tus cosas, tus recuerdos...", precisa Edurne Cresp o, psicóloga experta en catástrofes.

Muchos vecinos no contienen las lágrimas. Como un hombre que recupera el vestido de novia de su mujer: "Nos casamos hace un año y medio". Y también lamenta perder esa guitarra que animaba las fiestas: "Se me ha hinchado, se me ha estropeado. Hemos perdido todo. Recuperamos cosillas, pero ha quedado muy poco". Solo pueden aferrarse a lo poco que queda.