Voluntarios de Valencia cantan el 'cumpleaños feliz' a un abuelo en medio de la destrucción de su casa

Todos le cantaron la canción tradicional e, incluso, se hicieron una foto con él, en la que se aprecian sus sonrisas. Su nieto, Raúl Pérez, que no pudo estar con ellos ayudando en el arduo trabajo de desescombro, les ha dado las gracias a través de las redes sociales. "En estas situaciones, la humanidad demuestra siempre su mejor cara. Yo estaba trabajando y por desgracia no he podido presenciarlo. Muchas gracias a todos los que estáis ayudando día a día", ha escrito, dando también las gracias porque su abuelo estuviera vivo y no le haya pasado nada.