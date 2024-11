Diego, el hermano de la joven valenciana accidentada en Tailandia, ayuda a los vecinos afectados por la DANA con su retroexcavadora

"Con este lío que tenemos ahora en Valencia no tengo tiempo para nada, y sumándole lo de mi hermana, es que todos los días son bastante saturados", explica a este medio Diego, que lleva varios días colaborando en las tareas de limpieza en la provincia de Valencia con una retroexcavadora: "Desde que era niño me han apasionado las máquinas. Mi padre me enseñó el oficio y me he dedicado toda la vida a ello. Trabajo en una empresa de Valencia y llevo una de sus retroexcavadoras. Por ello, cuando sucedió todo esto, en cuanto pudimos salir a las calles, organizarnos y ayudar junto a muchas más empresas y personas, salimos a limpiar".