La historia de Juan, el niño que lloraba al ver su colegio destruido por la DANA: "Es que me da mucha pena"

Los colegios, al igual que muchas de los edificios e instalaciones de este municipio, han quedado completamente destrozados por las fuertes riadas, que arrasaron con todo a su paso. Es el caso de Juan, el niño cuya reacción conmocionó por redes sociales tras echarse a los brazos de su madre cuando pasó por la puerta de su colegio y lo vio completamente derrumbado. "Es que me da mucha pena", contestaba a su madre en el vídeo mientras ella le consolaba.

"Me pone triste, por mis amigos también, hemos pasado muchos años", explica el niño. Era la primera vez que salieron a la cale después de que las calles quedasen completamente incomunicadas varios días al estar llenas de barro y diferentes enseres. Una de sus paradas, fue el colegio de los dos niños, que, como se ve en el vídeo, estaba también lleno de barro y sin puertas. La madre de Juan, Verónica Díaz, cuenta que quedó sorprendida por la reacción de su hijo: "Yo no pensaba que les iba a tocar tanto". "Me dio pena porque había paredes y todo caídas", añade Antonio, hermano de Juan.