Los bulos sobre Cruz Roja con la DANA: les acusan de no actuar en Valencia a pesar de su labor sobre el terreno

Las situaciones de emergencia son terreno propicio para la aparición de bulos . En esta DANA asistimos a una campaña sin precedentes en redes sociales contra organizaciones como Cruz Roja , a la que acusan de no actuar en Valencia a pesar de su labor sobre el terreno.

"Hay directivos chupando del bote". "Cruz Roja se está enriqueciendo con la DANA de Valencia". Son algunos de los mensajes difundidos en los que aseguran que no han visto a los miembros de Cruz Roja por ninguna parte y en los que critican los sueldos de algunos cargos. Todo, con un marcado tono antiinmigración.

"Hay ataques organizados, y lo sabemos por distintos sistemas que tenemos para darnos cuenta", explica Mercedes Mora, de la unidad de socorro de Cruz Roja. Un mundo virtual que no se refleja en el real. Aunque nada es inoquo. "Hay personas que están necesitando ayuda y que no acuden a Cruz Roja, cuando se la podían dar, porque alguien les ha dicho que no les vamos a ayudar", sentencia Mora. La mejor ayuda, nunca compartir, sin contrastar.