El escritor Santiago Posteguillo y su desgarrador relato sobre la DANA de Valencia: "Los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo"

Calmado y con gran entereza, el escritor ha desvelado que quedó completamente asombrado cuando vio cómo llegaba el agua que se desbordaba del barranco del Poyo hasta la localidad valenciana de Paiporta. Al ver que las calles estaban empezando a inundarse, el escritor optó por bajar a la calle para rescatar su coche y aparcarlo en una zona alta. Sin embargo, no pudo llegar hasta él ya que cuando llegó a la calle el agua ya bajaba y arrasaba con gran fuerza por allí por donde pasaba: "Lo impresionante es que, en 13 minutos, había un torrente brutal de dos metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coche, todo, se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio".

Tanto él como su pareja quedaron completamente atónitos al ver la destrucción que causaba el agua en su propia localidad: "Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua pensando que lógicamente, al amanecer, estaría la Guardia Civil, estarían los Bomberos, el Ejército… pero, al amanecer, no había nadie".

Tras describir las primeras horas de la DANA, Santiago Posteguillo ha denunciado el abandono que sufrieron los vecinos de las zonas arrasadas. Según confiesa, él mismo esperaba ver a los militares, bomberos y policías trabajando en la zona a la mañana siguiente. Para su desgracia, él mismo pudo comprobar cómo fueron los propios vecinos los que tuvieron que ponerse manos a la obra para recomponer la vida que había sido arrasada en esta catástrofe natural. "¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España, siglo XXI?", denuncia en el Senado Posteguillo.

Además, el escritor ha querido dejar claro en su relato el horror y la destrucción que dejó la riada en las calles de los municipios valencianos: "Había el cadáver, en mitad de la plaza, de una joven china a la que yo recordaba haber comprado en su bar alguna botella de agua cuando se me olvida comprar agua mineral, con la que, algunas sonrisas, había intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español. Muerta, y al lado su madre velando el cadáver ".

Viendo cuál era la situación, el escritor optó por realizar varias llamadas a conocidos y contactos que tenía en el Ejército. En esas conversaciones, el Santiago Posteguillo fue consciente de inmediato que debía salir de su vivienda y huir hasta Valencia a refugiarse en otra vivienda que tiene en la capital: "No puedo decir lo que me dijeron, solo que cuando colgué le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí , pero por nuestros medios".

"No se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios el pueblo siempre es diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la Fe porque no se están limpiando las calles con la rapidez necesaria", apunta el escritor.