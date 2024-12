Desde su llegada a la capital del Turia, Moses comenzó su labor como activista y fundó la ONG "Supervivientes del Aquarius" . "No he parado desde entonces. Compagino mi trabajo en una empresa panificadora con la asociación a la que dedico gran parte de mi tiempo libre porque todavía queda mucho trabajo por hacer", afirma Moses von Kallon.

Recientemente, ha ingresado en la coalición antirracista internacional UNARC-ONU (International Civil Society Coalition for United Nations accountability for systemic racism and police violence against Africans and people of African Descent).