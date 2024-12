Pepica y su hijo José sobrevivieron el día de la DANA escapando de su casa de Picanya, que quedó totalmente destruida

La familia ha iniciado una campaña en redes para pedir ayuda para reconstruir su casa

Pepica no va a olvidar el día en el que la DANA arrasó con su casa y en la que tanto ella como su hijo temieron por sus vidas. Una casa en la que nació su madre, su hogar de toda la vida. Les costó mucho trabajo a ella y a su marido sacarla adelante y pagarla. Toda su vida, todos sus recuerdos. Se emociona por momentos, pero también sonríe. "Qué le vamos a hacer, estamos aquí y eso es lo importante", cuenta. Una historia de Lydia Cruz y David Jiménez.

Nunca había entrado agua en su casa, como mucho había llegado hasta la puerta. Pero esa cantidad no la había visto jamás. Un vídeo captado por una cámara que había en la casa recoge los tensos momentos vividos entre las paredes de la vivienda, conteniendo el agua.

Pepica recuerda cómo su hijo estaba desesperado y cogió el mazo y abrió la pared y la sacó por allí. Pasó miedo. Sara, nieta de Pepica, cuenta que su abuela, que tiene principio de alzheimer, les pregunta mucho que cuándo va a volver a casa. Sólo la han llevado dos veces, esta era la segunda vez que la veía. Pero cuando le dicen de ir dice que no, que no hay nada. Sí que lo recuerda. La notan más apagada desde entonces, aunque su abuela siempre ha sido una mujer que no ha perdido la sonrisa.

Cogió a su madre en volandas y la sacó por un agujero

A su tío ese día le dejaron salir del trabajo a las 16:30 por el aviso de lluvia. Normalmente sale a las 18:00. Si llega a salir a su hora habitual no hubiera llegado a tiempo a casa. Pepica hubiera estado sola y no estaría aquí. Piden ayuda, porque las ayudas no llegan. Por ello, han habilitado una web para recaudar fondos y así reconstruir la casa. Su abuela está ahora mismo con ella en su casa pero cuando ella vuelva a trabajar no saben qué harán. También ha estado en casa de su padre pero su abuela no quiere molestar. Se emocionan.

Mireia es hija de Jose, el hijo de Pepica que sale en el vídeo intentando que no entrara el agua. Vivían juntos. Cuenta cómo su padre cuando vio que ya no había solución se subieron al piso de arriba y, estando allí, cuando se derrumbó la casa de al lado, dejando al aire la pared que la separaba de la suya, no dudó en coger un mazo y abrir un agujero en la pared para salir por la parte trasera de la vivienda. La calle de atrás está a otra altura más elevada, por suerte.

Cogió a su madre en volandas y la sacó por ese agujero. Lograron subirse a una especie de tráiler en alto y allí estuvieron desde las 19:00 horas de la tarde aproximadamente hasta las 2:00 horas de la madrugada que la Guardia Civil los rescató en una lancha.

