Ha pasado más de un mes de la DANA y todavía hay c uatro personas desaparecidas en Valencia . Uno de esos desaparecidos es Elisabeth, que podría estar en el barranco del Poyo. En este lugar quedaron atrapados muchos vehículos , de los que algunos todavía no han sido retirados. Continúan desescombrando muchos de estos coches porque se encontraban totalmente enterrados por la grava y el barro, según informan T. Ramos, L. Cruz, JM. Maldonado, Gabi Mas y L. Sólvez.

De la joven aún no se sabe nada, pero sus familiares se esperan lo peor: "Mi intuición me dice que ella no se quitó el cinturón y el día que encontremos el coche la encontraremos a ella también", añade su tío. La joven ha dejado a una niña de cuatro años y a un joven de 18, a quien la DANA le cambió la vida por completo, explica Ernesto: "Ha dejado de estudiar y se ha tenido que poner a trabajar. Es huérfano pero no puede ejercer como tal, está en un limbo legal porque carece de derecho hasta que no llegue el certificado de defunción de su madre".